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Власти КНР будут лишать лицензии спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде

Власти КНР будут дисквалифицировать спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде
15:30
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Вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун заявил, что организаторы Олимпиады в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение противоэпидемиологических мер.

«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям», — цитирует Цзяньдун ТАСС.

Отметим, что прошедшие вакцинацию спортсмены будут освобождены от 21-дневного карантина. Ежедневно атлеты будут сдавать тесты на коронавирус. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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