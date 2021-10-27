Власти КНР будут лишать лицензии спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде

Вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун заявил, что организаторы Олимпиады в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение противоэпидемиологических мер.

«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям», — цитирует Цзяньдун ТАСС.

Отметим, что прошедшие вакцинацию спортсмены будут освобождены от 21-дневного карантина. Ежедневно атлеты будут сдавать тесты на коронавирус. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.