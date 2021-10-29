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В Сенат США внесен закон о бойкоте Олимпиады в Пекине

07:12

Американские сенаторы представили поправку к Закону об оборонной политике на 2022 год, которая запрещает тратить федеральные деньги на участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Эта мера должна обеспечить как минимум дипломатический бойкот Игр-2022 со стороны США, жестко критикующих Коммунистическую партию Китая за якобы имеющие место нарушения прав человека и этнических меньшинств в этой стране. Соавторами законопроекта выступили члены комитета по международным отношениям демократы Тим Кейн и Эд Марки, а также республиканец Тодд Янг.

В случае принятия поправки, будут исключены поездки в Пекин во время Олимпиады за госсчет любых федеральных чиновников США. Также теоретически могут возникнуть проблемы у спортсменов и тренеров, состоящих на государственной службе. Хотя сенаторы уверяют, что закон не затронет финансирование американской спортивной делегации. Впрочем, визиты в Пекин кого-либо, помимо спортсменов, тренеров и спортивных функционеров, и так маловероятны из-за ковидных ограничений.

Ранее идея бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за политических моментов высказывалась также общественными деятелями Канады, Великобритании и Норвегии. Но она так и не нашла поддержку среди спортивных организаций этих стран.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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