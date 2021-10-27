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Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены вакцинируются перед Олимпиадой

11:14
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпиадой в Пекине (Китай).

«Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые поедут в Китай, — дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, кто еще не вакцинирован, пройдeт вакцинацию или будут ревакцинированы», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее сообщалось, что спортсмены, не прошедшие вакцинацию, будут проходить 21-дневный карантин для участия в Олимпиаде.

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12774995

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное