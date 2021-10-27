Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены вакцинируются перед Олимпиадой
11:14
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпиадой в Пекине (Китай).
«Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые поедут в Китай, — дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, кто еще не вакцинирован, пройдeт вакцинацию или будут ревакцинированы», — приводит ТАСС слова Позднякова.
Ранее сообщалось, что спортсмены, не прошедшие вакцинацию, будут проходить 21-дневный карантин для участия в Олимпиаде.
Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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