Поздняков сообщил, что в состав российской делегации на Игры в Пекине войдут около 450 человек

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, сколько человек войдут в российскую делегацию на Олимпиаду в Пекине.

«Предполагается, что в составе нашей делегации отправятся 216 спортсменов, размер делегации будет порядка 450 человек. Лицензии пока получили 102 спортсмена», — цитирует Позднякова ТАСС.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.