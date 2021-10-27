Поздняков сообщил, что в состав российской делегации на Игры в Пекине войдут около 450 человек
Поздняков рассказал, сколько человек войдут в российскую делегацию на Олимпиаду в Пекине
11:09
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, сколько человек войдут в российскую делегацию на Олимпиаду в Пекине.
«Предполагается, что в составе нашей делегации отправятся 216 спортсменов, размер делегации будет порядка 450 человек. Лицензии пока получили 102 спортсмена», — цитирует Позднякова ТАСС.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю