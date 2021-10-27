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Поздняков сообщил, что в состав российской делегации на Игры в Пекине войдут около 450 человек

Поздняков рассказал, сколько человек войдут в российскую делегацию на Олимпиаду в Пекине
11:09
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, сколько человек войдут в российскую делегацию на Олимпиаду в Пекине.

«Предполагается, что в составе нашей делегации отправятся 216 спортсменов, размер делегации будет порядка 450 человек. Лицензии пока получили 102 спортсмена», — цитирует Позднякова ТАСС.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12774893

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Виктория Кравченко все материалы автора
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