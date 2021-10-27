Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков за 100 дней до старта зимних Игр в Пекине рассказал о примерном составе делегации и о том, где спортсмены будут проходить заключительный этап подготовки к главному старту четырехлетия.

— В составе нашей сборной в Пекине предполагается участие 216 спортсменов, — сказал Поздняков журналистам. — В общей сложности вместе с тренерами, персоналом, официальными лицами размер делегации составит около 450 человек. На настоящий момент российские атлеты получили 102 олимпийские лицензии, большая часть из которых не именные. Каждая федерация будет распределять их накануне Игр. Таким образом, мы располагаем примерно половиной от ожидаемого количества лицензий. Активная фаза сезона в зимних олимпийских видах спорта, в ходе которой будут разыграны оставшиеся путевки и определены непосредственные участники Игр, начнется примерно через месяц.

Сейчас все спортсмены работают в плановом режиме. Места и даты проведения заключительного этапа подготовки находятся в стадии согласования. Мы намерены, как и перед Токио, максимально использовать свои географические преимущества, и проводить последние перед Играми сборы в регионах, близких к Пекину по условиям и часовым поясам. Чтобы адаптация спортсменов в Китае проходила более гладко. У нас есть определенные задумки — Центральная, Западная, Восточная Сибирь.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.