Россия переместилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась на восьмое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Вперед вышла команда Китая благодаря фристайлистке Сюй Мэнтао, которая победила в акробатике и принесла команде пятое золото.

У России 18 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых). У Китая 10 медалей (5 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые).

Лидирует команда Норвегии (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). На втором месте находится Германия (8-5-1), на третьем — США (7-6-3). Россия при этом идет второй по общему количеству медалей, уступая только Норвегии.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине можно посмотреть здесь.