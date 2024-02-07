Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 11:26

Журналистка из США заявила, что не понимает, почему бронза командного турнира Игр-2022 досталась России

Журналистка из США не понимает, почему России досталась бронза командного турнира Игр-2022
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская журналистка Кристи Бреннан заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил причину, по которой Россия получила бронзовую медаль командного турнира Олимпиады-2022.

«Уже целую неделю ISU ничего не сообщает о своей арифметике, о том, на каком основании Россия получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в командном катании, обойдя Канаду», — написала Бреннан на своем странице в соцсети X.

Ранее бывший глава ВАДА Ричард Паунд заявил, что ISU должен отдать бронзу сборной Канады по фигурному катанию.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире после того, как CAS принял решение по делу Камилы Валиевой. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года (с 25 декабря 2021), а все ее результаты за этот период аннулированы.

После пересчета, с учетом вычета результатов Валиевой, Россия переместилась на третье место с 54 очками, первой стала сборная США (65), второй — Япония (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте с 53 баллами.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать это решение.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Читайте также
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвина считает преждевременным говорить о возможной поездке фигуристов за бронзовыми медалями Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости