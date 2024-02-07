Журналистка из США заявила, что не понимает, почему бронза командного турнира Игр-2022 досталась России

Журналистка из США не понимает, почему России досталась бронза командного турнира Игр-2022

Американская журналистка Кристи Бреннан заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил причину, по которой Россия получила бронзовую медаль командного турнира Олимпиады-2022.

«Уже целую неделю ISU ничего не сообщает о своей арифметике, о том, на каком основании Россия получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в командном катании, обойдя Канаду», — написала Бреннан на своем странице в соцсети X.

Ранее бывший глава ВАДА Ричард Паунд заявил, что ISU должен отдать бронзу сборной Канады по фигурному катанию.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире после того, как CAS принял решение по делу Камилы Валиевой. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года (с 25 декабря 2021), а все ее результаты за этот период аннулированы.

После пересчета, с учетом вычета результатов Валиевой, Россия переместилась на третье место с 54 очками, первой стала сборная США (65), второй — Япония (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте с 53 баллами.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать это решение.