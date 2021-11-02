Международная федерация хоккея не намерена снимать сборную Китая с Олимпиады

Международная федерация хоккея не собирается исключать сборную Китая из состава команд хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменным, — цитирует президента ИИХФ Люка Тардифа ТАСС. — Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить их право на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм».

На данный момент, за исключением китайцев, все мужские сборные, участвующие в Олимпийских играх, назвали по три игрока, которые выступят в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.