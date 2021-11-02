Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Международная федерация хоккея не намерена снимать сборную Китая с Олимпиады

18:42
Теги:

Международная федерация хоккея не собирается исключать сборную Китая из состава команд хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменным, — цитирует президента ИИХФ Люка Тардифа ТАСС. — Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить их право на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм».

На данный момент, за исключением китайцев, все мужские сборные, участвующие в Олимпийских играх, назвали по три игрока, которые выступят в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12829289

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Первая русская тройка в НХЛ: почему у них ничего не получилось?
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1
1