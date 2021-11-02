Фазель заявил, что сборной Китая нельзя запрещать участвовать в Олимпиаде

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что сборной Китая по хоккею нельзя запрещать выступать на домашней Олимпиаде.

«Знаю, что Китайская федерация хоккея прилагает все усилия, для того чтобы их команда участвовала в Олимпиаде. Они сделали многое, чтобы подготовить команду к Играм, страдали из-за проблем с коронавирусом, — сказал Фазель ТАСС. — Все понимают, что Олимпиада — это не только про состязание, но и в целом про спорт. Помните пловцов, лыжников, которые заканчивают намного позже всех? Но главное, что они финишируют. Китайцы хотят участвовать, и мне кажется, нельзя им это запрещать».

Решение по участию китайской команды в олимпийском хоккейном турнире может быть принято в середине ноября. Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.