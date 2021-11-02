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Вудкрофт продолжит работу со сборной Белоруссии

17:32
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Главный тренер Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной сборной Белоруссии, сообщает официальный Telegram-канал ФХБ.

Сформирован тренерский штаб национальной сборной, который будет работать с командой в ближайшее время. Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.

С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском «Турнире четырех наций» в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии.

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Иван Шитик все материалы автора
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