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Допинг

Сегодня, 10:21

«Надо доказывать, что ты не верблюд». Шубенков — о ситуации с Валиевой на Олимпиаде

Шубенков прокомментировал ситуацию Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал сложную ситуацию фигуристки Камилы Валиевой, возникшей на Олимпиаде в Пекине

«Действительно, похожий случай. Какая-то левая «залипуха», только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Может, я циничен, но считаю, что, увы, чудеса, может быть, и бывают, но, как правило, не случаются», — цитирует Шубенкова «РИА Новости Спорт».

В пробе у Шубенкова, взятой 15 декабря 2020 года, была обнаружена низкая концентрация мочегонного средства — ацетазоламида. После расследования стало известно, что это стало результатом непреднамеренного проглатывания им остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи. Подозрения со спортсмена были сняты.

Валиева на Играх заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/shubenkov-1779205233.html
Фигурное катание
Камила Валиева
Сергей Шубенков
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