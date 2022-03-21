Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал сложную ситуацию фигуристки Камилы Валиевой, возникшей на Олимпиаде в Пекине

«Действительно, похожий случай. Какая-то левая «залипуха», только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Может, я циничен, но считаю, что, увы, чудеса, может быть, и бывают, но, как правило, не случаются», — цитирует Шубенкова «РИА Новости Спорт».

В пробе у Шубенкова, взятой 15 декабря 2020 года, была обнаружена низкая концентрация мочегонного средства — ацетазоламида. После расследования стало известно, что это стало результатом непреднамеренного проглатывания им остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи. Подозрения со спортсмена были сняты.

Валиева на Играх заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.