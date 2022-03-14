Александр Елесин прокомментировал выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде

Защитник «Локомотива» и сборной России по хоккею Александр Елесин поделился воспоминаниями об участии на Олимпиаде в Пекине.

«Очень рад, что получилось побывать на таких соревнованиях, представлять страну. От Пекина и деревни никаких особенных впечатлений не осталось, запомнилось то, что происходило на льду. Там немного другая площадка, к тому же в командах были собраны игроки из разных лиг, поэтому сложно провести параллель. Там были все лучшие игроки, уровень был очень высоким. Олимпиада — это хороший опыт, который может поспособствовать развитию каждого спортсмена. Главное — правильно этим распорядиться», — цитирует Елесина «Чемпионат».

Защитник также отметил уровень игры сборной Финляндии на соревнования.

«Финны молодцы, поздравляю их. У финнов хорошая команда, они не один год играют все вместе. Видимо, они заслужили. Да, финны нас обыграли, обыгрывали и до этого, но это не закрытая дверь», — добавил спортсмен.

Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Олимпийских игр. В финале россияне проиграли финнам со счетом 1:2.