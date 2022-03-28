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Пекин-2022

28 марта, 14:15

В Госдуме предложили вручать квартиры призерам Олимпиады вместо иномарок

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» предложил вручать российским призерам Олимпийских игр в Пекине квартиры вместо машин иностранного производства, которые покинули российский рынок.

«Квартиры были бы достойной заменой ушедшим с рынка иномаркам. Это недвижимость, она будет только расти в цене. Квартира в той стране, которая воспитала своих героев, будет очень хорошим вариантом. Наши ребята должны иметь достойную жилплощадь, чтобы чувствовать привязанность к той стране, которая для тебя важна. Машина, к сожалению, не такой надежный вариант», — сказал Свищев «СЭ».

На Олимпиаде россияне завоевали 32 награды: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Пекине российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Играх медалей.

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