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Кондратюк завоевал для России третью квоту в мужском катании на Олимпиаду в Пекине

20:03
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Марк Кондратюк подтвердил третью квоту в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине для сборной России.

После проката произвольной программы он занял промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, после него выступят еще четверо фигуристов. Таким образом, Кондратюк не опустится ниже пятого места и, следовательно, он обеспечил себе место в топ-7, необходимое для подтверждения квоты для сборной России.

Кондратюк исполнил произвольную программу без падений и набрал 159,58 балла (по сумме 241,06).

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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