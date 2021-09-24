Кондратюк завоевал для России третью квоту в мужском катании на Олимпиаду в Пекине
20:03
Российский фигурист Марк Кондратюк подтвердил третью квоту в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине для сборной России.
После проката произвольной программы он занял промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, после него выступят еще четверо фигуристов. Таким образом, Кондратюк не опустится ниже пятого места и, следовательно, он обеспечил себе место в топ-7, необходимое для подтверждения квоты для сборной России.
Кондратюк исполнил произвольную программу без падений и набрал 159,58 балла (по сумме 241,06).
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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