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Россия впервые в истории получила максимальную квоту на Олимпиаду в фигурном катании

20:25

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала 12 квот для участия в Олимпиаде в Пекине.

По три лицензии взяли представители танцев на льду, парного, мужского и женского катания.

Последнюю квоту сборной России сегодня, 24 сентября принес Марк Кондратюк, который занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия), где разыгрывались последние лицензии в одиночном мужском катании.

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Иван Торопцев все материалы автора

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