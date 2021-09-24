Россия впервые в истории получила максимальную квоту на Олимпиаду в фигурном катании
20:25
Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала 12 квот для участия в Олимпиаде в Пекине.
По три лицензии взяли представители танцев на льду, парного, мужского и женского катания.
Последнюю квоту сборной России сегодня, 24 сентября принес Марк Кондратюк, который занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия), где разыгрывались последние лицензии в одиночном мужском катании.
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