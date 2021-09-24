Лещенко: «У нас в хоккее бардак. Есть надежда, что Знарок сможет это исправить»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Знарок — сильный специалист, тренировал «Динамо», уже приводил сборную к олимпийскому золоту. По моим ощущениям, сейчас в хоккее у нас бардак. По-моему, кроме Овечкина, почти никто даже в сборную не хочет приезжать из НХЛ. За идею уже совсем не хотят играть. Может быть, Олег Валерьевич со своим авторитетом сможет собрать и сплотить команду. Есть надежда, что у него все получится. Ни Кудашов, ни Брагин недостаточно авторитетные люди у нас. На этой позиции должен быть уважаемый в спорте человек, который прошел большую карьеру. Будем болеть за сборную Знарка», — сказал Лещенко «СЭ».

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.