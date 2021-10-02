Итоговые составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022 будут объявлены в начале января

Журналист TSN Пьер ЛеБрюн поделился информацией о дате объявления итоговых составов сборных на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Все страны до 15 октября должны представить свои предварительные списки кандидатов из 50 человек или около того. Эти игроки должны пройти допинг-тесты и т.д.

Окончательные составы будут объявлены где-то в начале января, точная дата еще не определена. НХЛ и профсоюз сейчас обсуждают, будут ли все составы названы в один день или же за несколько, чтобы возникло больше шума», — написал ЛеБрюн в Twitter.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.