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Итоговые составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022 будут объявлены в начале января

20:02
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Журналист TSN Пьер ЛеБрюн поделился информацией о дате объявления итоговых составов сборных на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Все страны до 15 октября должны представить свои предварительные списки кандидатов из 50 человек или около того. Эти игроки должны пройти допинг-тесты и т.д.

Окончательные составы будут объявлены где-то в начале января, точная дата еще не определена. НХЛ и профсоюз сейчас обсуждают, будут ли все составы названы в один день или же за несколько, чтобы возникло больше шума», — написал ЛеБрюн в Twitter.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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Иван Шитик все материалы автора

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