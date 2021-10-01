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Матыцин: «Задачами хоккейной сборной России остаются только победы»

18:56
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин высказался о кандидатуре Алексея Жамнова на посту главного тренера команды сборной России по хоккею.

«Принимал решение о рекомендации Жамнова в качестве главного тренера экспертный совет федерации хоккея. Там более чем достойные люди, имеющие многолетний опыт работы. Мы с уважением относимся к их решению, а задачи у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12558643

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Виктория Кравченко все материалы автора

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