Матыцин: «Задачами хоккейной сборной России остаются только победы»

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин высказался о кандидатуре Алексея Жамнова на посту главного тренера команды сборной России по хоккею.

«Принимал решение о рекомендации Жамнова в качестве главного тренера экспертный совет федерации хоккея. Там более чем достойные люди, имеющие многолетний опыт работы. Мы с уважением относимся к их решению, а задачи у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы», — цитирует Матыцина ТАСС.