Матыцин: «Задачами хоккейной сборной России остаются только победы»
18:56
Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин высказался о кандидатуре Алексея Жамнова на посту главного тренера команды сборной России по хоккею.
«Принимал решение о рекомендации Жамнова в качестве главного тренера экспертный совет федерации хоккея. Там более чем достойные люди, имеющие многолетний опыт работы. Мы с уважением относимся к их решению, а задачи у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы», — цитирует Матыцина ТАСС.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.
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