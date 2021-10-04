Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми получили вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2022

Тренерский штаб сборной Канады представил первые имена игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Вызов в национальную команду получили Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранджело. Это будут первая Олимпиада для Макдэвида.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.