Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми получили вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2022
03:34
Тренерский штаб сборной Канады представил первые имена игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Вызов в национальную команду получили Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранджело. Это будут первая Олимпиада для Макдэвида.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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