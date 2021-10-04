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Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми получили вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2022

03:34
Сидни Кросби. Фото Twitter
Сидни Кросби. Фото Twitter
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Тренерский штаб сборной Канады представил первые имена игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Вызов в национальную команду получили Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранджело. Это будут первая Олимпиада для Макдэвида.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Сергей Разин все материалы автора

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