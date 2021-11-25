Илья Воробьев высказал мнение, в чем может быть главная сила России на ОИ

Бывший главный тренер сборной России, главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев назвал главный козырь в составе сборной России на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

— Сейчас вас не приглашали в штаб сборной на Олимпиаду?

— Сейчас у Алексея Жамнова очень тяжелая ноша и большая ответственность. Алексей принял решение, выбрал ребят, с которыми он хочет пойти на Олимпиаду. Пожелаю ему и всей сборной удачи, чтобы у нас восстановились травмированные ребята: Женя Малкин, Никита Кучеров. Турнир краткосрочный. У нас лучшая бригада вратарей в мире. Надеюсь, что голкиперы сыграют в свою силу. То, что мы в свое время дошли до такой стадии на Кубке мира-2016, — огромная заслуга Сергея Бобровского. Надеюсь, что вратари на Олимпиаде сыграют круто — это будет большая помощь сборной.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Когда счет 1:0, люди переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально». Большое и вдумчивое интервью с Ильей Воробьевым