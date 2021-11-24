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Поздняков: «Мы не приветствуем политические бойкоты. Это нарушает целостность Олимпийских игр»

Поздняков выступил против бойкота Олимпиады в Пекине
13:13

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил против бойкота Олимпиады в Пекине.

«В ближайшее время наш основной экипировщик Zasport презентует новую форму. Дизайн выбирали в том числе в комиссии спортсменов. Надеюсь, она понравится всем спортсменам и соотечественникам

Также на исполкоме был представлен отчет об играх в Токио. Он окончательно будет оценен 9 декабря. Комментируя некоторые последние заявления за рубежом об участии наших спортсменов, хочу отметить, что эти люди оторваны от действительности. Спортивное сообщение старается активно и сообща отвечать на такие вызовы. Мы являемся полноправными участились олимпийского движения. Наши обязанности прописаны в Олимпийской хартии. Мы считаем, что спорт должен максимально дистанцироваться от острой политической ситуации и отношений между странами. С Польским комитетом мы давние партнеры. У них скоро будут Европейские игры, мы к ним готовимся.

В 2018 году членство ОКР было временно приостановлено. Сейчас ситуация другая. 1100 спортсменов и специалистов заведены в систему аккредитации к играм-2022.Мы не приветствуем политические бойкоты. Это нарушает целостность Олимпийских игр. С точки зрения политики такие шаги совершенно бессмысленны", — заявил Поздняков.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота соревнований, в случае которого он сам и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх. Позднее стало известно, что власти Великобритании также рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады.

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Сергей Федоров все материалы автора
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