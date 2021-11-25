Горнолыжники сборной России отправятся в Пекин накануне Олимпийских игр

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников сообщил, что лыжники сборной России не будут заранее прилетать в Пекин накануне Олимпиады.

«Мы отправимся в Пекин непосредственно накануне стартов. Потому что специфика Кубка мира такова, что незадолго до Олимпиады будут проходить этапы Кубка мира в Европе. Сразу после этих соревнований мы вместе с другими сборными из Европы отправимся в Китай», — цитирует Мельникова ТАСС.

Олимпиада в Пекине (Китай) состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.