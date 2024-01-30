Авербух — о лишении России золотых медалей Олимпиады: «Выступление Валиевой было абсолютно легальным»

Чемпион мира, известный режиссер шоу и тренер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Считаю это решение несправедливым. Без эмоций обосную это тем, что на момент выступления на Олимпиаде у Камилы Валиевой все допинг-тесты были абсолютно чистыми, а значит, ее выступление было абсолютно легальным. То, что была скрыта та информация, которая была с тестов на чемпионате России, в этом нет вины ни сборной, ни руководства команды, ни нашей федерации. Здесь вина лежит исключительно на ВАДА, которая скрывала информацию о положительной допинг-пробе по чемпионату России.

Если бы действительно допинг-проба одного из участников Олимпийских игр была таковой, то здесь вопросов бы не было. Абсолютно все спортсмены катались «чистыми» и выиграли абсолютно достойно. У меня даже двух мнений быть не может на тему того, кто олимпийский чемпион в Пекине в командном турнире», — сказал Авербух «СЭ».