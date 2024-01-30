Чайковская — о решении ISU аннулировать результаты Валиевой: «Позор!»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Решение позорное! И в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями. Единственное, что могу сказать: позор!» — сказала Чайковская «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.