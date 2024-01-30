Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«То, что нашу сборную лишили золота, это тоже было предсказуемо. Жаль, ведь команда была самой сильной на Олимпиаде», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.