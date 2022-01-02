Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду в Пекине из-за притеснения уйгуров

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай) из-за притеснения уйгуров.

«Глобальный совет имамов — первая и самая крупная в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем угнетенных уйгурских мусульман, мы с ними едины. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека с помощью угнетения, пыток и диктатуры.



Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Олимпиаде-2022 запрещено. Это мероприятие напрямую обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем все большему и большему числу организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность с Мировым уйгурским конгрессом. Помимо этого, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили поддержку мусульманам во время их бедствий», — говорится в тексте заявления Глобального совета имамов.

Отметим, что свою подпись под данным документом оставил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее власти США объявили о дипломатическом бойкоте соревнований, к которому присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Словакия.