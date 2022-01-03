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Евгения Медведева на разных языках спела песню, посвященную предстоящей Олимпиаде в Пекине

10:22
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в съемках клипа, посвященного Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка спела песню «Вместе ради общего будущего!», посвященную Играм. Медведева исполнила несколько фрагментов композиции на русском и английском языках. Видео опубликовано на российском YouTube-канале китайского новостного канала CGTN.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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