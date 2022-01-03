Евгения Медведева на разных языках спела песню, посвященную предстоящей Олимпиаде в Пекине
10:22
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в съемках клипа, посвященного Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка спела песню «Вместе ради общего будущего!», посвященную Играм. Медведева исполнила несколько фрагментов композиции на русском и английском языках. Видео опубликовано на российском YouTube-канале китайского новостного канала CGTN.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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