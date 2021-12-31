Си Цзиньпин пообещал представить миру «великолепную» Олимпиаду в 2022 году

Китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела «великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду». Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду», — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года, информирует ТАСС.

Как уточнил китайский лидер, «пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится» к Играм.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.