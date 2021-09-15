ФХР надеется добиться сокращения срока дисквалификации Кузнецова

Федерация хоккея России (ФХР) надеется на то, что сможет добиться сокращения срока дисквалификации форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова, сообщили в пресс-службе ФХР. В федерации надеются, что Кузнецов сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине.

«Федерация хоккея России надеется на то, что сможет добиться сокращения срока дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова с целью его участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году, — цитирует представителя ФХР ТАСС 15 сентября. — В настоящий момент работа в этом направлении ведется».

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. При этом он может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу ВАДА, но до 12 мая 2023 года не может играть за сборную России.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.