МОК не пустит сборную КНДР на Олимпиаду в Пекин

Международной олимпийский комитет дисквалифицировал НОК Северной Кореи до конца 2022 года за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.

Власти КНДР не пустили свою команду в Токио, сославшись на проблемы с распространением COVID-19. Глава МОК Томас Бах считает, что таким образом руководство страны нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов в Играх.

НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, не представленным в Токио-2020. В Пекине-2022 атлеты из КНДР смогут выступить только под нейтральным флагом. Напомним, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане представители КНДР прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также выставили совместную команду в женском хоккее.