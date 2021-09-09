МОК не пустит сборную КНДР на Олимпиаду в Пекин
10:40
Международной олимпийский комитет дисквалифицировал НОК Северной Кореи до конца 2022 года за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.
Власти КНДР не пустили свою команду в Токио, сославшись на проблемы с распространением COVID-19. Глава МОК Томас Бах считает, что таким образом руководство страны нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов в Играх.
НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, не представленным в Токио-2020. В Пекине-2022 атлеты из КНДР смогут выступить только под нейтральным флагом. Напомним, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане представители КНДР прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также выставили совместную команду в женском хоккее.
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