Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Лавров сообщил, что Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в Пекине

15:38
Сергей Лавров. Фото «СЭ»
Сергей Лавров. Фото «СЭ»
Теги:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Китая Ван И в Душанбе сообщил, что Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/12423179

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Феминистки? Я сейчас нехорошее слово скажу. Держите женщин дома, и все будет нормально». Суровые нравы «Ахмата»
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Захарян теперь стоит 9 миллионов евро, а Дзюба — 10. Лидеры «Спартака» дешевеют, молодежь «Динамо» — дорожает
Шесть поражений в шести матчах Лиги Европы — теперь для «Спартака» вполне четкая перспектива
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?