Лавров сообщил, что Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в Пекине
15:38
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Китая Ван И в Душанбе сообщил, что Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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