Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, принявшая участие в показе новой формы российских олимпийцев, сравнила ее с той, в которой ездила на предыдущие Игры в Пхенчхан.

— Когда я пришла в раздевалку и увидела всю новую коллекцию, я тут же пошла и сказала организаторам: ребята, у меня уже целый список вещей, которые я хочу приобрести, не важно, за деньги или в подарок, — смеется Боброва. — Форма действительно очень красивая. В 2018 году мы ехали в форме серых оттенков, без флага, и настроение у всех тоже было такое, серое. А сейчас у ребят все будет красивое, яркое, классное, и для меня было честью пройти в этой форме по подиуму. ZASPORT вообще отличается качеством материалов — тепло, комфортно. Нашим спортсменам очень повезло. Эта экипировка передаст им отличное настроение, и они поедут только побеждать.

Напомним, что в показе также принимали участие олимпийские чемпионы Софья Великая и Александр Легков.