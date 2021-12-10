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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

В Москве представили новую форму российских олимпийцев

22:00
10 декабря. Москва. Презентация коллекции ZASPORT формы российских спортсменов для зимней Олимпиалы-2022 в Пекине. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 10 декабря. Москва. Презентация коллекции ZASPORT формы российских спортсменов для зимней Олимпиалы-2022 в Пекине. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 декабря. Москва. Презентация коллекции ZASPORT формы российских спортсменов для зимней Олимпиалы-2022 в Пекине. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Церемония представления новой олимпийской экипировки от компании ZASPORT, в которой российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине, прошла на льду «ВТБ Арены» в Москве. Зрителям показали спортивную, тренировочную, парадную форму, повседневную одежду, а также различные аксессуары.

— Олимпийские игры в Пекине начнутся совсем скоро, — напомнил глава ОКР Станислав Поздняков. — Я и раньше не сомневался, а сейчас окончательно убедился, что благодаря творчеству Анастасии Задориной и ее команды наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх.

В показе приняли участие известные спортсмены — например, парадную форму нефритового оттенка представила фехтовальщица Софья Великая, а с флагом ОКР по арене прошел лыжник Александр Легков.

Пекинская зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

10 декабря. Москва. Презентация коллекции ZASPORT Форма россияких спортсменов для зимней Олимпиалы-2022 в Пекине. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 декабря. Москва. Презентация коллекции ZASPORT формы российских спортсменов для зимней Олимпиалы-2022 в Пекине. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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Антон Бабошин все материалы автора
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