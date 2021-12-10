В Москве представили новую форму российских олимпийцев

Церемония представления новой олимпийской экипировки от компании ZASPORT, в которой российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине, прошла на льду «ВТБ Арены» в Москве. Зрителям показали спортивную, тренировочную, парадную форму, повседневную одежду, а также различные аксессуары.

— Олимпийские игры в Пекине начнутся совсем скоро, — напомнил глава ОКР Станислав Поздняков. — Я и раньше не сомневался, а сейчас окончательно убедился, что благодаря творчеству Анастасии Задориной и ее команды наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх.

В показе приняли участие известные спортсмены — например, парадную форму нефритового оттенка представила фехтовальщица Софья Великая, а с флагом ОКР по арене прошел лыжник Александр Легков.

Пекинская зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.