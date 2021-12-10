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Софья Великая: «Новая олимпийская экипировка очень удобная»

Софья Великая осталась довольна новой формой российских олимпийцев
22:52
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, принявшая участие в показе новой коллекции экипировки российских олимпийцев от компании ZASPORT, поделилась впечатлениями и ожиданиями от предстоящих Игр.

— Очень удобная экипировка, она получилась целостной и разнообразной, — подчеркнула Великая. — Я не первый раз участвую в процессе разработки, тестировала много образцов формы разных компаний. Думаю, что всем будет удобно, одежда очень функциональная. А носить ли ее в повседневной жизни, это дело вкуса каждого. Мне очень понравился парадный костюм. Думаю, наша команда выступит в Пекине достойно. Каждый спортсмен, который едет на Олимпиаду, хочет показать наилучший результат и победить. Здесь дело в настрое, единении и желании реализовать себя.

Напомним, что ZASPORT одевает российскую команду уже вторые зимние Игры подряд.

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Антон Бабошин все материалы автора
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