Вратарь Самонов: «Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады без НХЛ не ценится?»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал серебро Олимпиады-2022 в составе сборной России.

— На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча. Как относитесь к завоеванному серебру?

— Мне приятно. Когда я еще попаду на такое соревнование? Хоть все и говорят, что не участвовали игроки НХЛ, но это в любом случае медаль с Олимпиады. Да, я не сыграл на турнире, но я старался, также тренировался, сдавал все тесты и был с командой. Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады не ценится?