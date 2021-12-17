Александр Кожевников: «Кузнецов очень помог бы сборной России на Олимпиаде»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет сыграть за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Кузнецов — это потеря для нас, — цитируют Кожевникова «Известия». — Не скажу, что без него положение у России совсем безвыходное, но Женя нам бы помог на Олимпиаде. Очень жаль. Знаю, что ФХР и юристы федерации пытались решить эту ситуацию, но, видимо, шансов не было.
Безгрешных людей нет, и Кузнецова не стоит осуждать за единичную ошибку. Но это урок всем спортсменам, что в современном мире одна-единственная ошибка имеет очень высокую цену».
В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1265628/aleksei-fomin/shvedskaia-stcenka-rossiia-oderzhala-vtoruiu-pobedu-na-evrokhokkeiture
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