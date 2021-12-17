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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

49-летняя немецкая конькобежка Пехштайн отобралась на Олимпиаду, она участвовала в Играх семь раз

07:55
Клаудиа Пехштайн. Фото Twitter
Клаудиа Пехштайн. Фото Twitter
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Немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн завоевала право выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Во время Игр ей уже исполнится 50 лет.

49-летняя спортсменка на этапе Кубка мира в Калгари стала 11-й в масс-старте. Это позволило ей подняться на 17-е место в мировом рейтинге, что дает ей право соревноваться в масс-старте в Пекине.

Пехштайн — пятикратная олимпийская чемпионка, участница семи Олимпиад, что является рекордом для женщин. При этом Олимпиаду в Ванкувере в 2010 году она пропустила из-за дисквалификации.

Подробнее о Клаудии Пехштайн и о дисквалификации, стоившей ей Олимпиады, можно прочитать в материале «СЭ».

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Евгений Петров все материалы автора
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