Демченко прокомментировал бронзовую медаль Ивановой в санях на Олимпиаде-2022

Трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко прокомментировал бронзу Татьяны Ивановой в санном спорте на Играх-2022 в Пекине.

«Очень рад медали Ивановой! Она — молодец. Надеюсь, что эта медаль и успех покажет, что в России нужно строить новые страны для саней, чтобы воспитывать новые поколения. Нужны трассы в местах, где этот вид спорта культивируется и развивается. Ивановой было возможно получить медаль при наличии четырех стабильных прокатов. Она это и сделала. Молодец!» — приводит слова Демченко «Чемпионат».

Иванова выиграла первую медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Золотую медаль выиграла немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Анна Беррайтер из Германии.