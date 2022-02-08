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Сегодня, 18:01

Демченко прокомментировал бронзовую медаль Ивановой в санях на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко прокомментировал бронзу Татьяны Ивановой в санном спорте на Играх-2022 в Пекине.

«Очень рад медали Ивановой! Она — молодец. Надеюсь, что эта медаль и успех покажет, что в России нужно строить новые страны для саней, чтобы воспитывать новые поколения. Нужны трассы в местах, где этот вид спорта культивируется и развивается. Ивановой было возможно получить медаль при наличии четырех стабильных прокатов. Она это и сделала. Молодец!» — приводит слова Демченко «Чемпионат».

Иванова выиграла первую медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Золотую медаль выиграла немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Анна Беррайтер из Германии.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4602983-demchenko-o-bronze-ivanovoj-v-sanyah-nadeyus-etot-uspeh-pokazhet-chto-nado-stroit-novye.html
Олимпиада
Альберт Демченко
Татьяна Иванова
санный спорт
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