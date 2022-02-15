Главный тренер Дании заявил, что с уважением относится к российским хоккеистам

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс оценил победу над Латвией (3:2) в 1/8 финала Олимпийских игр, а также прокомментировал предстоящий матч против России в 1/4 финала.

На групповой стадии российская сборная обыграла соперника со счетом 2:0.

— Я счастлив, взволнован и горжусь этой игрой. Но я должен признаться, нас спас вратарь. Латвия играла действительно здорово и имела много шансов. Нам повезло сегодня.

— Какие уроки вы извлекли перед четвертьфиналом из первой игры с Россией?

— Определенно нам надо сыграть более компактно — не так, как сегодня. Нам повезло, вратарь подтащил нас. К счастью, мы реализовали свои шансы и в четвертьфинале нам надо сыграть намного лучше.

— Видели ли вы матч Россия — Чехия и изменения, которые сделали россияне в звеньях?

— Нет, с того момента, как мы сыграли с ними, мы обращали внимание на следующие матчи.

— Против России у вас сыграл не Себастьян Дамм, а 20-летний парень. Почему?

— Мы посчитали, что Диков, который играет во второй шведской лиге, заслуживает шанса сыграть.

— Насколько серьезно повреждение у Никласа Йенсена?

— Да, у него есть повреждение, но я не знаю, насколько оно серьезно.

— В сумме у датских хоккеистов набирается больше матчей в НХЛ, чем у россиян. Это как-то влияет на диспозицию?

— Не думаю. Я всегда отношусь с огромным уважением к российским хоккеистам. У вас много удивительных игроков. Но мы не смотрим на ростер и имена.