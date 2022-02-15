Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от Дании (2:3) в плей-офф Олимпийких игр-2022 в Пекине. Латвийская сборная проиграла все матчи на турнире.

— Трудно заканчивать турнир. Особенно когда два периода играли хорошо, создавали много моментов. Во втором периоде выходили «два в один», «один в ноль». Когда не забиваешь, начинается трясучка. Иногда чем больше хочется, тем меньше получается. В третьем периоде нас наказали. Потом начался хаос — все пытались спасти, но не смогли.

— У вас на турнире было много больных, сломался основной вратарь. Тяжело было проходить все это?

— Мы знали, к чему готовиться. Сегодня — четвертая игра. Знали, что групповой этап будет сложный для нас. Получили соперника, которого должны были обыгрывать. Но датчане в течение турнира доказали, что они хорошо играли. Был интересный матч, но жаль, что все так закончилось.