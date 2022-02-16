Женская сборная Финляндии заняла третье место на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная Финляндии в матче за третье место обыграла Швейцарию со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Вийви Вайникка, Тапани Сусанна, Нелли Лайтинен и Мишель Карвинен.

Финляндия вторую Олимпиаду подряд завоевывает бронзовые медали. В 2018 году в Пхенчхане финские хоккеистки в матче за третье место обыграли сборную России со счетом 3:2.

Финальный матч женского хоккейного турнира между сборными Канады и США пройдет в четверг, 17 февраля. Начало — в 7:10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Матч за 3-е место

Финляндия — Швейцария — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Вайникка — 2 (Тулус, Холопайнен), 11:38 — 1:0. Тапани — 6 (мен.), 43:24 — 2:0. Лайтинен — 2 (бол., Холопайнен, Саволайнен), 54:24 — 3:0. Карвинен — 3 (бол., Ниеминен, Хиирикоски), 59:03 — 4:0.

Вратари: Кейсала — Брендли.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 47 (13+21+13) — 15 (6+3+6).

Судьи: Манта, Сенюк.

16 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.