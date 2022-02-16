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Каменский: «Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны. Желаю удачи России в полуфинале Олимпиады!»

Каменский прокомментировал победу России над Данией в четвертьфинале Олимпиады
Карен Саркисян
Корреспондент

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над командой Данией (3:1) в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны, — приводит слова Каменского Sport24. — Хочу поздравить всех с победой. Это начало двух самых главных матчей для наших хоккеистов. Сейчас они молодцы. Видно, как стараются и бьются. Нужно только чуть больше забивать в большинстве и добавить моментов. Желаю удачи России в полуфинале Олимпиады!»

В полуфинале сборная России сыграет с победителем другой четвертьфинальной встречи между командами Канады и Швеции.

Олимпиада 2022: Илья Буров. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-02-16-kamenskiy-eto-pobeda-vsego-nashego-khokkeya-i-nashey-strany-zhelayu-udachi-rossii-v-polufinale-oi
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Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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