Даугавиньш: «Очень хотелось сыграть с Россией. Это мой последний турнир за сборную Латвии»

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш ответил на вопросы о шансах Дании в четвертьфинале с Россией и заявил, что Олимпиада-2022 — его последний турнир за национальную команду.

— Если в России кому-нибудь сказать, что Дания выиграет в четвертьфинале, все будут смеяться. Что вы можете сказать о силе этой сборной?

— В спорте много раз доказывалось, что смеяться нельзя. Особенно на таком уровне. Конечно, Россия будет фаворитом. У них отличная команда, они — олимпийские чемпионы. Защищать титул всегда сложнее. Выигрывать два раза в любом спорте, в любой лиге тяжело. Думаю, датчане дадут бой.

— Датчане похожи на финнов в обороне.

— Они очень плотно держат среднюю зону. Вроде дают разбежаться, но дальше пасов в средней зоне особо нет. Надо забрасывать шайбу, такой антихоккей — бегать, биться. Когда играешь в их зоне, уже все нормально

— Насколько хотелось сыграть со сборной Россией?

— Очень хотелось. Это мой последний турнир за сборную. Очень хотелось сыграть с Россией и проверить, как мы можем бороться с олимпийскими чемпионами. Это противник, которого мы больше всего знаем по КХЛ.

Сегодня, 15 февраля сборная Латвии проиграла Дании (2:3) в 1/8 финала Олимпиады в Пекине. В четвертьфинале датчане встретятся со сборной России. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 09.00 (мск).