Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Хоккей

Чернышенко назвал ошибкой отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду

10:00
Теги:

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Я считаю, что это ошибка НХЛ — то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования. Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов.

Но раз не договорились, то не договорились, будем выигрывать в тех условиях, которые есть», — приводит слова Чернышенко РИА «Новости Спорт».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B со Швейцарией, Данией и Чехией.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211228/khokkey-1765755599.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
На китайско-российской границе застряло более тысячи фур с новогодними подарками
1
Реклама