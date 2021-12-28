Чернышенко назвал ошибкой отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Я считаю, что это ошибка НХЛ — то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования. Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов.

Но раз не договорились, то не договорились, будем выигрывать в тех условиях, которые есть», — приводит слова Чернышенко РИА «Новости Спорт».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B со Швейцарией, Данией и Чехией.