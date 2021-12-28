Куинн стал главным тренером США на Олимпиаду-2022

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн возглавил сборную США, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Генеральным менеджером сборной стал Джон Ванбисбрук. Изначально Куинн должен был войти в тренерский штаб Майка Салливана на Олимпиаде в Пекине, если бы игроки НХЛ отправились на Игры.

Олимпиада пройдет в Пекине с 2 по 20 февраля 2022 года. В начале сентября было объявлено, что игроки НХЛ планируют приехать на Игры, однако из-за ситуации с коронавирусом в мире лига не отпустила игроков на турнир в Китае.