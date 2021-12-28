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Поздняков заявил, что расстроен из-за отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине

13:29
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Меня расстраивает любое решение, которое ограничивает возможности участия в Олимпийских играх. Но тут есть и другая проблема. Чем принципиально отличаются зимние Игры от летних? Летние проводятся в конце сезона. А зимние — практически в самом разгаре. Отсюда и возникают такие решения.

Но отсутствие игроков НХЛ — трагедия прежде всего для самих игроков. Как и для любого спортсмена, который по каким-то, независящим от него причинам, не может принять участия в Олимпийских играх, хотя уровень его подготовки и квалификации позволяет ему быть членом национальной олимпийской команды", — приводит слова Позднякова «Комсомольская правда».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/prezident-okr-stanislav-pozdnyakov-v-pekine-2022-my-mozhem-rasschityvat-na-30-medalej/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное