Звездных фигуристов из США обвинили в нарушении авторских прав. У них большие неприятности

Серебряных призеров Игр фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим обвиняют в том, что они украли музыку для своей олимпийской программы.

Олимпийские игры в Пекине завершились, но разборки по поводу того, что на них произошло, будут идти очень долго. На американских фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за несанкционированное использование музыки в короткой программе командного турнира. Как это случилось и что грозит спортивной паре, угодившей в скандал?

Кто такие Фрейзер и Книрим

Пара катается вместе с 2020 года. До этого Алекса стала бронзовым призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, а также серебряным и бронзовым призером Чемпионата четырех континентов. Брэндон в 2013 году выиграл золото юниорского чемпионата мира и становился чемпионом США.

За время совместных выступлений 30-летняя Книрим и 29-летний Фрейзер стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях и серебряными призерами командного чемпионата мира в 2021 году. В личном турнире пара стала лишь шестой.

В чем их обвиняют

Как сообщает Reuters, у фигуристов сейчас неприятности из-за несанкционированного использования музыки во время выступления на Олимпиаде в Пекине. Скандал подняли Роберт и Арон Мардеросяны, которые пишут музыку в группе Heavy Young Heathens. Под их композицию The House of the Rising Sun Книрим и Фрейзер катались в короткой программе командного турнира.

По данным Court House News, иск зарегистрировали в федеральном суде города Санта-Ана, в числе ответчиков — американский медиахолдинг NBC (основной олимпийский бродкастер), его компания Comcast и Федерация фигурного катания США. Последнюю, видимо, считают ответственной за все противозаконные деяния американской сборной. А вина NBC и Comcast состоит в том, что они выдали в эфир музыку без согласия правообладателя.

Кто истец

Группа Heavy Young Heathens уже более 30 лет создает саундтреки для фильмов, сериалов и рекламных роликов. Их композиции были использованы в мультсериале «Симпсоны», телесериале «C.S.I.: Место преступления», трейлерах к фильмам «Дэдпул», «Великолепная семерка», «Неудержимые» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», а также в рекламных роликах для Starbucks, Ford и Adidas.

Это не первый случай, когда группа подает в суд по поводу авторских прав. В 2017 году они судились с Warner Bros. из-за использования своей песни в сериале FОX's «Люцифер».

Вообще композиция The House of the Rising Sun — это не оригинальное произведение, а народная песня. Одну из самых известных ее версий еще в 1964 году записала группа The Animals. Сейчас же Heavy Young Heathens уверяют, что их вариант произведения отличается оригинальным вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали песню очень популярной и узнаваемой во всем мире. Они также утверждают, что фигуристы не связывались с ними по поводу возможного использования песни.

Что гласит закон

Согласно закону об авторском праве в США, лицензию на исполнение необходимо закреплять за всеми составляющими любой постановки. К примеру, в мюзикле нужно отдельно получить права на сценарий, на тексты песен и на саму музыку.

Если предмет творческой деятельности не находится в архивах общественного достояния, то необходимо получить разрешение для его использования. В США есть несколько компаний, представляющих деятелей искусства и их авторские права. Их главная задача — автор при любом раскладе должен получать деньги за использование предмета его творческой деятельности.

Фигуристы Мардеросянам явно не заплатили, и вышли с музыкой в их исполнении на Олимпийские игры. Среди защитников авторских прав: ASCAP — сообщество композиторов, авторов и издателей, членами которой являются соответственно композиторы, авторы песенных текстов и поэты-песенники; BMI (Broadcast Music, Inc) — эта структура защищает права авторов песен и композиторов, и другие.

Что грозит фигуристам

В иске композиция The House of the Rising Sun называется ценным лицензионным активом для группы Heavy Young Heathens. Участники группы требуют у суда возмещения материального ущерба. Также они хотят предотвратить любые будущие нарушения со стороны ответчиков и запретить им дальнейшее использование своей музыки. Сумма иска не уточняется.

«Эти нарушения наносят большой вред ценностям участников группы и оскорбляют целостность их профессиональной репутации», — говорится в иске, который цитирует New York Post. Со слов отца музыкантов Мика Мардеросяна, агент спортсменов отказался выслушать претензии со стороны участников группы.

Реакция фигуристов

Фрейзер и Книрим рассказали, что были не в курсе ситуации. По словам спортсменов, всей этой историей занимались представители их команды, не ставя в известность фигуристов о возникших проблемах. «Они уважали нашу сосредоточенность на спорте. У нас все еще был личный турнир. Мы в этом не участвовали. У нас нет никакой информации — просто потому, что мы пытались сосредоточиться на наших конкурентах и на своем выступлении», — заявил Брендон USA Today Sports.

«Мы держались подальше от шума. Потому что мы знали, что сможем решить эту проблему сейчас, когда соревнования завершились», — добавила Алекса. Впрочем, пока правообладатели явно не настроены на мирное решение конфликта. Медаль у спортивной пары в результате этих разборок, конечно, не отберут. Но нервы потреплют и какую-то компенсацию NBC и Федерация фигурного катания США заплатят наверняка.