«Прокат жизни» Тарасовой и Морозова. И неоднозначное выступление китайских чемпионов. Колонка Сихарулидзе

Еще в первой колонке, когда командный турнир фигуристов только-только стартовал, я написал: «Суй Вэнцзин и Хань Цун — главная надежда Китая на олимпийское золото. В личных соревнованиях три российских дуэта ждет огненная дуэль. Кто чище откатает, тот и победит».

Но после субботних прокатов переполняют смешанные чувства. Результаты крайне неоднозначные. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы поставил на первое место сразу три пары — китайскую и две наши. Имею в виду Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Анастасию Мишину с Александром Галлямовым. Увы, об этом остается лишь мечтать...

Откровенно говоря, я не фанат китайской пары. В моем представлении спортивный дуэт даже внешне должен выглядеть немножко иначе — мужественный партнер и маленькая девочка. Ну и самое главное — чистота исполнения всех элементов. А тут к китайцам по итогам произвольной программы возникли вопросы.

Да, они первыми в мире сделали четверной выброс. Это гигантский шаг вперед с точки зрения развития парного катания. В то же время в произвольной сорвали прыжок. Суй не просто не докрутила тройной сальхов, как пишут некоторые. Она его не исполнила! Сальхова не было!

Зато все наши ребята сделали тройные прыжки. К примеру, у Мишиной и Галлямова была роскошная комбинация — сальхов + ойлер + сальхов. А потом еще один тройной!

И что важнее — уникальная четверная подкрутка, когда ты творишь историю? Или стабильная программа с безукоризненными тройными прыжками? Однозначного ответа у меня нет, хотя болею, разумеется, за наших фигуристов.

Нет ответа и на другой вопрос — а выиграли бы китайцы, если бы Олимпиада проводилась не в Пекине? Разрыв-то между чемпионами и серебряными призерами крошечный — 63 сотых балла.

Не хочу обвинять судей, но надо признать, что к хозяевам льда они отнеслись благосклонно. Вспоминается сакраментальное «дома и стены помогают». Во всех смыслах. Даже не припомню, когда на Олимпийских играх в парном катании побеждали фигуристы, не сделавшие прыжок. Так что осадочек остался.

А вот от выступления Тарасовой и Морозова я в восторге! В субботу у них был «прокат жизни»! Воодушевленно, красиво, чисто исполнили все элементы. И сама программа замечательная, смотрится на одном дыхании. Мне вообще нравится, как они катаются. Импонирует их легкий, романтичный стиль.

За счет чего удалось опередить две другие российские пары? У Тарасовой и Морозова программа поинтереснее, более сбалансированная. Хорошие связки. Женя и Володя справились с давлением, боролись за каждый элемент, показали свой максимум. Это опытнейшие бойцы, которые уже много лет катаются вместе.

А те же Мишина и Галлямов совсем недавно вышли из юниоров. Для них основное четырехлетие только наступает. Лучший прокат Насти и Саши я бы хотел увидеть в Милане. В 2026 году.

Сейчас им не в чем себя упрекнуть. Более того, не будем забывать, что за две недели, с учетом командника, они практически безупречно откатали четыре программы! Это дорогого стоит. Как и бронзовая медаль в личном турнире.

Они фантастически стабильны, с бойцовскими качествами полный порядок. Но нужно подтянуть общий уровень катания, компоненты, взаимодействия внутри программы, переходы между элементами. Чтобы это было интереснее, профессиональнее, скатаннее. И тогда в следующем олимпийском цикле мы получим абсолютно непобедимую пару. Не в России — в мире! Если же отталкиваться от пекинских прокатов, то я понимаю, почему ребята уступили и китайцам, и Тарасовой/Морозову.

Что касается нашей третьей пары, то ни одного плохого слова в адрес Александры Бойковой и Дмитрия Козловского сказать не могу. Произвольную откатали стойко, уверенно, с небольшой ошибкой. Правда, потом в интервью наш фигурист выразил недовольство оценками. На мой взгляд, напрасно.

Конечно, обидно, что Саша и Дима не попали на пьедестал. Но судьи точно ни при чем. В произвольной ребята были небезупречны на выбросе. Случился не только степ-аут, но и касание льда рукой. На Олимпиаде с такой ошибкой сложно рассчитывать на максимальные оценки. Когда четыре пары катаются примерно на одном уровне, любая помарка может оказаться фатальной. Вот если ты на голову сильнее, то тебе никто не страшен. Ни соперники, ни судьи.

За две последние пары я переживаю особенно, ведь они тренируются в Петербурге у Тамары Москвиной. В школе, которую мы создали и пятый год полностью финансируем. «Мы» — это компания «Газэнергосервис», где я один из совладельцев.

Кто-то считает, что два классных дуэта в одной группе — серьезная проблема. А в моем понимании — наоборот, огромный плюс. Ежедневная конкуренция только подстегивает. Я сам убедился в этом, когда работал с Тамарой Николаевной. Перед Играми в Нагано-1998 у нее было две мощные пары — мы с Леной Бережной и Оксана Казакова с Артуром Дмитриевым.

Долго находиться в конкурентной среде очень непросто, но для меня и Лены это было большим подспорьем. Для Оксаны и Артура, думаю, тоже. Порой, когда наступает усталость, хочется на все махнуть рукой, взять передышку. Но посмотришь на другую половину катка, где ребята чисто катают программу, — и сразу включаешься на полную катушку. Стараешься доказать — ты не хуже.

Не знаю, как Бойкова и Козловский переживут пекинскую неудачу. Я бы на их месте остался в школе Москвиной, никуда не дергался. При этом мы должны подключить других людей для постановки программ и разработки новых элементов.

Если же ребята захотят что-то поменять, приму их выбор, не буду вставлять палки в колеса. Спортивная карьера Бойковой и Козловского для меня дороже личных амбиций. И все-таки надеюсь, что в следующий олимпийский цикл мы снова пойдем вместе.

...Олимпиада в Пекине закончилась. Для меня лично главные герои Игр — Александр Большунов и Анна Щербакова. Наш фантастический лыжник увозит домой пять медалей, из которых три — золотые! А в успех Щербаковой вообще мало кто верил. Однако она доказала, что в спорте нет ничего невозможного. Самых добрых слов заслуживают и спортивные пары — Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов. Пусть до золота не дотянули, но сделали все, что могли. Пожалуй, то же самое относится и к нашей хоккейной сборной.

Спасибо, Пекин! Верю, в 2026-м в Милане у российских спортсменов золотых медалей будет еще больше!