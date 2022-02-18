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Сегодня, 13:13

Министр спорта Матыцин отреагировал на слова главы МОК Баха о холодной атмосфере вокруг Валиевой

Министр спорта Матыцин предложил главе МОК Баху быть более сдержанным в оценке атмосферы вокруг Валиевой
Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался свое отношение к словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Последний сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции заявил, что тренерский штаб, а также окружение российской фигуристки Камилы Валиевой после ее выступления на Олимпиаде в Пекине очень холодно встретили спортсменку.

«Комментарии — это дело личное, но, естественно, если высказывается президент Международного олимпийского комитета как президент олимпийского комитета, я считаю, что они [комментарии] должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о трансляции телевизионной, по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», — цитирует ТАСС Матыцина.

Напомним, Валиева на Олимпиаде в Пекине заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка — Анна Щербакова.

Камила Валиева. Бах назвал атмосферу вокруг Валиевой холодной

Источник: https://tass.ru/sport/13753405
Камила Валиева
Олег Матыцин
Томас Бах
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