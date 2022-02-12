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Сегодня, 18:25

Авербух назвал блестящим выступление российских фигуристов в ритм-танце

Авербух назвал блестящим выступление российских фигуристов в ритм-танце ОИ
Микеле Антонов

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Наши пары блестяще выступили сегодня! Виктория и Никита откатали здорово! Степанова и Букин показали свой лучший результат! У французов очень удачный ритм-танец. Поэтому ни для кого не было сенсацией, что они победили. Главной задачей было не отпустить французов далеко. Наши с этим справились. Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе. Будет гораздо больше возможностей, чтобы нагнать соперников. Но давайте не забывать, что французы — пятикратные чемпионы мира, которые должны были выигрывать Олимпиаду 4 года назад, если бы не бретелька в костюме», — сказал Авербух «СЭ».

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты вышли на лед с ритм-танцами. Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, Александра Степанова и Иван Букин — пятые, Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е. Лидируют французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Илья Авербух
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